Alter, was geht ab?

Zusammen sind die zwei Autorinnen mehr 170 Jahre alt – doch Elke Heidenreich und Marianne Koch zeigen in ihren Bestsellern, dass es gerade die Neugier im Alter ist, die jung hält.

Markus Reiter 15.07.2024 - 07:00 Uhr

Nicht nur Deutschland, sondern alle Länder der entwickelten Welt erleben gerade eine Veränderung, wie es sie in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat: eine auf dem Kopf stehende Alterspyramide. Natürlich gab es immer wieder große Seuchen, die sehr viele Menschenleben ausgelöscht haben. Manchmal starben in den Kriegen häufiger die Jungen als die Älteren. Doch dann kamen neue Kinder nach, während Krankheiten und Auszehrung die Erwachsenen früh dahinrafften. Eine dauerhafte Entwicklung hin zu einer alternden Gesellschaft ist ein völlig neues Phänomen. Selbst Zuwanderung, so unabdingbar sie ist, wird auf lange Sicht den Zwang zu einer völlig anderen, altersgerechteren Gesellschaft nicht verhindern können.