Zum Stuttgarter Frühlingsfest mit dem Bus oder der Bahn anzureisen, ist ratsam. Alles andere führt bisweilen zu unnötigem Stress. Dass der Verkehr rund um den Cannstatter Wasen bei Großveranstaltungen enorm ist und es teils Ewigkeiten dauert, einen Parkplatz zu finden, hat die Influencerin Valdrina Haziri am letzten Festwochenende schmerzlich erfahren müssen.

Offenbar hat Haziri, die im Rems-Murr-Kreis ein Brautmodegeschäft betreibt und die auf Tiktok und Instagram mehrere Hunderttausende Follower hat, zwar Ahnung davon, wie man im Internet möglichst viele Menschen erreicht und unterhält, aber weniger von den Verkehrsregeln. Geparkt hatten sie und ihre Begleitung nämlich in Fußnähe zum Festgelände – allerdings auf privatem Grund. Das Auto, das auf einem Stellplatz des Toom-Baumarkts in der Daimlerstraße stand, wurde abgeschleppt.

Lesen Sie auch

Abgeschleppte Influencerin: „Wieso sagt mir das keiner“

Für die Influencerin, die auch schon in einem Reality-Format auf RTL zu sehen war, kam das offenbar überraschend. Zumindest suggeriert der kurze Clip auf ihrem Tiktok-Kanal das. „Wieso sagt mir keiner, dass so viele Autos auf dem Wasen in Stuttgart abgeschleppt werden?“, steht über dem Video, das mehr als 35.000 Nutzerinnen und Nutzer gesehen haben.

Toom bestätigt den Vorfall. Es sei richtig, „dass Falschparker während des Cannstatter Wasen kostenpflichtig abgeschleppt werden, wenn diese nachweislich nicht bei Toom eingekauft haben“, teilt eine Sprecherin mit. Wie viele Autos insgesamt in diesem Jahr während des Frühlingsfests abgeschleppt wurden, beantwortet die Toom-Pressestelle nicht.

Dazu hat der Filialleiter einen Abschleppdienst engagiert, der den Parkplatz überwacht. Wenn der Fahrzeughalter nicht in den Baumarkt geht, sondern Richtung Wasen schlendert, kommt sein Auto an den Hacken. Um sicherzugehen, dass dabei keine falschen Autos abgeschleppt werden, lässt man die jeweiligen Kennzeichen in der Filiale ausrufen. Das sei nötig geworden, weil mildere Mittel in der Vergangenheit nicht gefruchtet hätten, hatte der Filialleiter bereits im vergangenen Jahr erklärt.

Auf Tiktok berichten andere Wasen-Besucher davon, dass es ihnen genauso ergangen sei. Andere machen sich unter dem Clip über die Influencerin lustig. „Man fährt auch nicht mit dem Auto zum Wasen oder sonst einer Großveranstaltung“, heißt es beispielsweise. Zumindest den Heimweg trat die Influencerin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Zum Schluss zeigt das Video Haziri und ihre Familie in einer Stuttgarter Stadtbahn.