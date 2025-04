Der jährliche Girls’ Day soll dabei helfen, den passenden Beruf zu finden – und Mädchen bestärken, auch männerdominierte Jobs zu ergreifen. Die Schorndorfer Schülerin Leonie Wang war dabei. Hat ihr der Tag etwas gebracht?

Isabell Erb 06.04.2025 - 12:50 Uhr

Leonie Wang sieht konzentriert aus. Sie sitzt in einem Labor und schaut in eine Schublade mit 50 kleinen Fläschchen. Sie enthalten Flüssigkeiten mit verschiedenen Gerüchen. Ein Behältnis nach dem anderen nimmt die Zehntklässlerin heraus und riecht daran. Gefällt ihr der Duft nicht, kommt das Fläschchen zurück in die Schublade. Am Ende bleiben vier davon übrig: Zitrone, Grüner-Tee-Rose, Orangenöl und chinesisches Lemongras. Die Schülerin des Schorndorfer Burggymnasiums stellt damit ihre eigene Handseife her.