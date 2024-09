Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat sich zu einem niedrigschwelligen Krieg entwickelt. Israels Ministerpräsident Netanjahu verschiebt eine Reise.

red/dpa 20.09.2024 - 21:49 Uhr

Wegen der Lage in Nahost hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seine für Dienstag geplante Reise zur UN-Generaldebatte in New York um einen Tag verschoben. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon erklärte das vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York mit der Lage an der Grenze mit dem Libanon. Netanjahus Ankunft sei nun für Mittwoch geplant. „Wir haben nicht die Absicht, mit der Hisbollah im Libanon in einen Krieg einzutreten, aber so wie bisher können wir nicht weitermachen“, fügte Danon hinzu.