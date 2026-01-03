Besuch im Göppinger Märklineum Loks und Bratpfannenzüge begeistern die Besucher
Kinder staunen, Papas und Opas schwelgen in Erinnerungen – all das findet sich im Göppinger Märklineum. Ein Streifzug durch die Historie der Modellbahnzüge.
Los geht es mit dem Tretroller. Der steht im Treppenhaus, in der Vitrine. Hat Märklin auch mal gemacht, solche Tretroller. In den 1950-Jahren. „Märklin“ steht in Weiß auf dem roten Steuerrohr des Rollers, der mit Chromgabel, Holzstandbrett und Scheibenrädern elegant den Weg weist, direkt auf die erste Ebene des Märklineums.