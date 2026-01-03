Besuch im Göppinger Märklineum: Loks und Bratpfannenzüge begeistern die Besucher

Los geht es mit dem Tretroller. Der steht im Treppenhaus, in der Vitrine. Hat Märklin auch mal gemacht, solche Tretroller. In den 1950-Jahren. „Märklin“ steht in Weiß auf dem roten Steuerrohr des Rollers, der mit Chromgabel, Holzstandbrett und Scheibenrädern elegant den Weg weist, direkt auf die erste Ebene des Märklineums.

Göppingens berühmteste, verspielteste und begehrenswerteste Marke zeigt hier alles, was die Märklin-Belegschaft seit 1859 gemacht hat. Und es wurde viel auf die Räder gestellt: Roller, Bahnen, Rennautos – aber es ging auch ohne Räder. So fing es damals an, mit Blechspielzeug und Puppenküchen aus Blech. Und wo eine Küche ist, da sind im Schwabenland die Maultaschen nicht weit. Die gilt es auf zwei Suppentellern zu entdecken, „finde die Maultasche“ steht auf einem Schild zwischen den Tellern, ausnahmsweise dürfen die Finger in die „Suppe“, wenn die Maultasche gefunden ist, verschwindet die Suppe, und ein Rezept erscheint im Teller, für Erbsenpüree. „Hä?“ Erbsenpüree gehört heute nicht mehr zur Standardkost. „Swabian ravioli“ heißt die Maultasche im Märklineum auf Englisch, die komplette Ausstellung kommt zweisprachig daher, Märklin ist schließlich keine rein schwäbische Marke, sondern eine schwäbische Weltmarke.

1972 stellt Märklin die Spur Z auf ihre winzigen Räder

Den Kindern im Märklineum ist das egal, sie sind hier kurz nach Weihnachten unterwegs, um Märklin zu entdecken, und sie sind nie allein, Papas und Opas sind dabei, oft alle beide – und die Mamas und Omas natürlich auch. Die Papas und vor allem die Opas schwelgen vor den Vitrinen in der zweiten Ausstellungsebene – hier geht es um die Modellbahn – in Erinnerungen: „Guck‘ mal, den hab‘ ich auch mal gehabt“, sagt ein älterer Herr und zeigt auf einen Panoramawagen mit Glaskuppel, den es auch bei der Bundesbahn mal gab. „Cool“, sagt die Kleine neben ihm und läuft weiter. Den Satz „der liegt noch oben eingewickelt auf dem Dachboden“, hört sie schon nicht mehr. Ob Opa seinen Panoramawagen demnächst mal wieder herunterholt vom Dachboden? Und auf den entstaubten Metallgleisen wieder fahren lässt?​

Was für die Küche gibt es hier oben auch, aber ohne Maultasche: Im Jahr 1972 stellt Märklin die kleine Spur Z auf ihre winzigen Räder, die Züge sind so klein, dass ein Schienenrund in eine Bratpfanne passt. „Süß“, ruft eine Kleine, als sie den Zug mit Dampflok in der Pfanne entdeckt. Die Spur Z dreht immer noch ihre Runden, in Bratpfannen, Aktenkoffern, unter Glas in Tischen oder klassisch auf der Anlage im Keller. Die Z fasziniert, zum Start Anfang der Siebziger bot Märklin den Göppinger Bahnhof als Z-Bausatz an, seit 1989 ist der nicht mehr im Programm. Den Bahnhof gibt es noch, schön ist er allerdings schon länger nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte.

Auch Rennbahnen kamen aus Göppingen

Überhaupt, Geschichte und die Geschichten, die kommen im Märklineum nicht zu kurz. Von den Anfängen mit Theodor Märklin und seiner Frau Caroline bis zur rettenden Übernahme von Florian Sieber ist alles vermerkt. „Guck mal, sieht aus wie Lego“, sagt eine Kleine, und sie hat recht. „Märklin Plus“ sah den bunten Bausteinen aus Dänemark sehr ähnlich, war aber von Märklin und gab es mal ein paar Jahre in den 1970er Jahren. Auch Rennbahnen kamen aus Göppingen, schon in den 1930er Jahren, später als „Märklin Sprint“ dann 1967 wieder in die Kinderzimmer. Und Schiffe, sogar Unterseeboote, die in der Badewanne tauchen konnten, das ist aber schon lange her.​

„Beim Jupiter“, ruft eine kleine Besucherin, „das sagen doch die Römer immer, wenn sie von Asterix und Obelix verhauen werden“. Die „Jupiter“ steht auch im Märklineum, sie ist ein gut 110 Jahre alter Blechdampfer, der neben einem Blechleuchtturm durch eine Vitrine dampft. Die Blech-Kanonen im Regal ganz hinten interessieren die Kleine, die die gepflegte Comic-Prügelei in Gallien sehr schätzt, gar nicht, die Blechsoldaten mit US-Flagge, die vor einem Fort aus Blech im Kreis marschieren, ebenso wenig.

Epochen der Eisenbahngeschichte werden erklärt

Aber: der Kasten mit der „Epochenreise“. Darin werden die verschiedenen Epochen der Eisenbahngeschichte erklärt, mit Bild und Ton. Mit wichtigen Ereignissen, und da taucht dann auch – in der Epoche IV von 1970 bis 1990 – Gerd Müller im niederländischen Strafraum auf und stochert den Ball im Fußball-WM-Finale 1974 über die Linie. Bis heute ein Trauma für manche Niederländer, die damals die besseren Fußballer hatten, aber das kann dann wieder besser Opa erzählen. Und dann kommt der Fahrraddieb. In der Epoche V. Im Kasten der Epochenreise ist immer ein kleiner Bahnhof zu sehen, mal geht ein Fenster auf, mal kommt einer mit dem Rad vorbei, lehnt es an die Wand und geht rein. Und dann schleicht sich einer von rechts ran, guckt, nimmt das Fahrrad, steigt auf und ist weg. Ohne Rad und Tretroller, also zu Fuß, geht es runter ins Untergeschoss.​

Zur großen Schauanlage, auf der unzählige Züge auf 840 Metern Gleis ihre Runden drehen. Bei Tag mit Sonnenlicht, bei Nacht mit Mond und Sternen. Mit kopfwackelndem Hirsch im Wald, feuerspeienden Drachen in der Höhle, Ball balancierenden Seelöwen im Zoo und, und, und. Kinder- und Erwachsenenaugen haben sich auch nach einer knappen Stunde noch nicht satt gesehen, und dann passiert auch noch ein Unfall: Ein Zug ist zu schnell und fährt auf einen anderen auf. Kein Personenschaden, „die Lok wechseln wir mal“, sagt ein herbeigeeilter Märklin-Mitarbeiter, die Schaulustigen an der Unfallstelle wenden sich wieder anderen Details zu.

Zu sehen gibt es schließlich genug, vielleicht doch noch mal rauf zur Vitrine mit der Elektrolok, die Opa als Kind auch hatte? „Märklin ist Kultur“, hat Verkehrsminister Winfried Hermann vor zwei Wochen gesagt, als er im Märklineum zu Gast war. Und Märklin ist nie langweilig.​