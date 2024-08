Starmer schließt Rückkehr in EU bei Besuch in Berlin aus

Besuch in Berlin

Seit mehreren Jahren ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU, der Brexit begleitet auch den neuen Premierminister bei seinem Antrittsbesuch in Berlin. Dort macht er seine Position deutlich.

dpa 28.08.2024 - 12:37 Uhr

Berlin - Der britische Premierminister Keir Starmer hat bei einem Besuch in Berlin eine Rückkehr seines Landes in die EU erneut mit Nachdruck ausgeschlossen. Großbritannien wolle nach Jahren der konservativen Regierung einen Neustart der Beziehungen mit Europa und der EU, sagte der sozialdemokratische Regierungschef bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. "Das bedeutet nicht, den Brexit umzukehren oder wieder in die EU-Zollunion oder den Binnenmarkt einzutreten", betonte Starmer.