Im Januar wurde der Besuch wegen eines Gewaltausbruchs in Syrien verschoben. Jetzt holt der syrische Übergangspräsident al-Scharaa die Visite in Berlin nach. Erste Station ist das Schloss Bellevue.

dpa 30.03.2026 - 09:55 Uhr

Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat seinen ersten Besuch in Berlin begonnen. Er wurde zum Auftakt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Der Besuch, der eigentlich schon im Januar stattfinden sollte, wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.