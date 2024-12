Trump trifft Prinz William in Paris

Besuch in Frankreich

Donald Trump schwärmt von den britischen Royals. Nun trifft der designierte Präsident den künftigen König - bei einem Besuch in Frankreich.

dpa 07.12.2024 - 22:20 Uhr

Paris - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Rande der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame den britischen Thronfolger Prinz William getroffen. Die beiden kamen nach der offiziellen Notre-Dame-Zeremonie in der französischen Hauptstadt zu einem bilateralen Treffen in der Residenz des britischen Botschafters zusammen. "Er macht einen fantastischen Job", sagte Trump bei der Begrüßung vor Reportern über den 42-Jährigen. Der Termin galt auch als weiterer Schritt, den Sohn von König Charles III. als Staatsmann aufzubauen.