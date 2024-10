Nach Australien hat die britische Königsfamilie den Inselstaat Samoa besucht. Zum Auftakt zeigt sich Charles leger im sommerlichen Outfit. Doch die Reise hat auch einen ernsten Hintergrund.

dpa 24.10.2024 - 10:40 Uhr

In ungewohntem Outfit hat sich König Charles III. am ersten Tag seines Besuchs im pazifischen Inselstaat Samoa präsentiert. Ebenso wie Königin Camilla nahm er ganz in Weiß an einer traditionellen Zeremonie und einem Treffen mit Staatsoberhaupt Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II. teil. Das fiel auch den lokalen Medien auf: „Er wählte ein Safarihemd im Inselstil statt des üblichen Anzugs“, schrieb die Zeitung „Samoan Observer“.