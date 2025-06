Merz: Trump nimmt Einladung nach Deutschland an

Besuch in Washington

dpa 05.06.2025 - 20:38 Uhr

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine von ihm ausgesprochene Einladung zu einem Besuch in Deutschland angenommen. "Die Teams werden nach einem Termin suchen", sagte Merz nach einem Gespräch mit Trump im Weißen Haus in Washington in einem ARD-"Brennpunkt".