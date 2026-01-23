Um sich das Parkticket zu sparen, parken Messebesucher gerne auch auf Feldwegen und in Wohngebieten. Wie viele Parksünder gibt es diesmal bei der Urlaubsmesse CMT?

Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr, stehen die Reiselustigen schon mit ihren Pkw und Campern Schlange, um auf einen der ausgewiesenen Parkplätze vor den Messehallen zu fahren. Einige sind aber auch zu Fuß über die Felder unterwegs, um zur Urlaubsmesse zu gelangen und sich dort Tipps und Anregungen für ihre nächste Reise zu holen. Noch bis einschließlich Sonntag hat die CMT geöffnet. So lange werden Menschenmassen auf die Fildern strömen. Was für die Bewohner der angrenzenden Stadtgebiete jedes Jahr aufs Neue anstrengend sein kann.

Insbesondere dann, wenn sich die Messebesucher die Kosten für den Parkplatz sparen wollen und ihre Fahrzeuge auf den Feldwegen und in den Wohngebieten abstellen. „Die Wildparker stellen zum Beispiel die Parkplätze rund um den alten Friedhof in Leinfelden-Echterdingen komplett zu. Egal, ob da eine Beerdigung stattfindet“, berichtet eine Angrenzerin. Auf dem Parkplatz des Sportparks Goldäcker habe die Polizei vor einiger Zeit mal eine ganze Camper-Siedlung auflösen müssen.

Die Stadt hat Schranken an den Feldwegen aufgestellt. Foto: Natalie Kanter

Wie viele Falschparker wurden am ersten CMT-Wochenende erwischt?

Auf die aktuellen Zahlen geblickt, lässt sich allerdings feststellen: Das Phänomen des Wildparkens war schon mal schlimmer. 70 Verwarnungen haben die Mitarbeiter des örtlichen Gemeindevollzugsdienstes (GVD) laut Gerd Maier, dem Chef des Ordnungsamts, am ersten CMT-Wochenende ausgestellt. Am Sonntag haben die Ordnungshüter 40 Parksünder erwischt, während am Samstag 30 ausgemacht worden sind. „Montag waren es noch 22 Verwarnungen. Ab Dienstag waren die Zahlen einstellig“, teilt Maier mit. Vor einem Jahr mussten am ersten CMT-Wochenende 80 Parkende verwarnt werden. 2024 gab es am ersten CMT-Wochenende noch 118 Verwarnungen.

Mehr Autos, mehr Falschparker? Hat sich die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke bemerkbar gemacht? „Nein, die Parksituation war entspannter. Es kann der Schluss gezogen werden, dass aufgrund der starken Kontrollen in den Vorjahren es bei den Messebesuchern ein größeres Einsehen gibt, Parkverstöße zu vermeiden“, antwortet Maier auf diese Frage. Bisher musste auch kein Fahrzeug abgeschleppt werden.

Schwerpunkte der Kontrollen sind auch in diesem Jahr die Feldwege – vor allem an der U6-Haltestelle Stadionstraße. Ordnungshüter sind aber auch am Friedhof-Parkplatz, am Polstermarkt und in den an der Messe angrenzenden Gebieten In den Gärtlesäckern und Zaunacker unterwegs. Schranken versperren die Zufahrten zu den Feldwegen. An den Wochenenden setzt die Landesmesse an den Feldwegen auch wieder Ordner ein. Drei Mitarbeiter des städtischen Gemeindevollzugdienst werden auch an diesem Wochenende rund um die CMT im Einsatz sein. Wer falsch parkt und dabei erwischt wird, muss zwischen 20 Euro (Parken ohne Parkscheibe) und 55 Euro (Parken auf einem Feldweg) zahlen.