Um sich das Parkticket zu sparen, parken Messebesucher gerne auch auf Feldwegen und in Wohngebieten. Wie viele Parksünder gibt es diesmal bei der Urlaubsmesse CMT?
23.01.2026 - 19:00 Uhr
Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr, stehen die Reiselustigen schon mit ihren Pkw und Campern Schlange, um auf einen der ausgewiesenen Parkplätze vor den Messehallen zu fahren. Einige sind aber auch zu Fuß über die Felder unterwegs, um zur Urlaubsmesse zu gelangen und sich dort Tipps und Anregungen für ihre nächste Reise zu holen. Noch bis einschließlich Sonntag hat die CMT geöffnet. So lange werden Menschenmassen auf die Fildern strömen. Was für die Bewohner der angrenzenden Stadtgebiete jedes Jahr aufs Neue anstrengend sein kann.