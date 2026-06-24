Besucher des Wochenmarkts: Tipps zum Parken in der Sindelfinger Innenstadt

Besucher des Sindelfinger Wochenmarkts müssen sich auf Veränderungen einstellen. So findet das Markttreiben ab sofort nicht mehr auf dem baustellengeplagten Marktplatz, sondern in der Planiestraße statt. Ein Umzug, den nicht alle Beschicker begrüßen.

Auch müssen sich die Kunden, die ihre Einkäufe mit dem Auto nach Hause transportieren wollen, nun nach einer neuen Parkmöglichkeit umsehen. Denn ab sofort ist auch die Spindel unterhalb des Martplatzes, über die Teile der Tiefgarage bislang noch zugänglich waren, gesperrt. Parken kann unter dem Marktplatz auf absehbare Zeit niemand mehr.

Sindelfinger Marktbeschicker machen sich Sorgen

Eine Entwicklung, die vielen Marktbeschickern Sorgen macht. Ein Mitarbeiter des Käsestands Widmann sagt: „Die Stammkunden werden trotz Umzug kommen. Vielleicht auch einige Laufkunden. Aber es könnte trotzdem weniger werden, weil die Tiefgarage zu ist. Es wird also sicher nicht besser.“

Der Wochenmarkt in Sindelfingen findet nun auf der Planie statt. Foto: Martin Dudenhöffer

Die Stadt Sindelfingen beruhigt. „Als Ausgleich stehen in unmittelbarer Nähe zusätzliche Stellplätze zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgelistet werden mehrere Parkflächen und Parkhäuser in der Umgebung des Marktplatzes.

Zu einigen muss man jedoch ein ganzes Stück weit laufen. Vor allem, wenn man schwere Tüten mit Einkäufen trägt oder nicht so gut zu Fuß ist, ist das nicht ganz unproblematisch.

Diese Tiefgaragen und Parkplätze gibt es in der Nähe des Sindelfinger Marktplatzes