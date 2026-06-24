Besucher des Wochenmarkts Tipps zum Parken in der Sindelfinger Innenstadt
Ab sofort ist die Marktplatz-Tiefgarage wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Aber wo sollen beispielsweise die Besucher des Wochenmarktes jetzt parken? Wir geben Tipps.
Ab sofort ist die Marktplatz-Tiefgarage wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Aber wo sollen beispielsweise die Besucher des Wochenmarktes jetzt parken? Wir geben Tipps.
Besucher des Sindelfinger Wochenmarkts müssen sich auf Veränderungen einstellen. So findet das Markttreiben ab sofort nicht mehr auf dem baustellengeplagten Marktplatz, sondern in der Planiestraße statt. Ein Umzug, den nicht alle Beschicker begrüßen.