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  6. Tipps zum Parken in der Sindelfinger Innenstadt

Besucher des Wochenmarkts Tipps zum Parken in der Sindelfinger Innenstadt

Besucher des Wochenmarkts: Tipps zum Parken in der Sindelfinger Innenstadt
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Die Garage unter dem Sindelfinger Marktplatz ist vorerst wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Stefanie Schlecht

Ab sofort ist die Marktplatz-Tiefgarage wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Aber wo sollen beispielsweise die Besucher des Wochenmarktes jetzt parken? Wir geben Tipps.

Böblingen: Rebecca Baumann (rmu)

Besucher des Sindelfinger Wochenmarkts müssen sich auf Veränderungen einstellen. So findet das Markttreiben ab sofort nicht mehr auf dem baustellengeplagten Marktplatz, sondern in der Planiestraße statt. Ein Umzug, den nicht alle Beschicker begrüßen.

 

Auch müssen sich die Kunden, die ihre Einkäufe mit dem Auto nach Hause transportieren wollen, nun nach einer neuen Parkmöglichkeit umsehen. Denn ab sofort ist auch die Spindel unterhalb des Martplatzes, über die Teile der Tiefgarage bislang noch zugänglich waren, gesperrt. Parken kann unter dem Marktplatz auf absehbare Zeit niemand mehr.

Sindelfinger Marktbeschicker machen sich Sorgen

Eine Entwicklung, die vielen Marktbeschickern Sorgen macht. Ein Mitarbeiter des Käsestands Widmann sagt: „Die Stammkunden werden trotz Umzug kommen. Vielleicht auch einige Laufkunden. Aber es könnte trotzdem weniger werden, weil die Tiefgarage zu ist. Es wird also sicher nicht besser.“

Der Wochenmarkt in Sindelfingen findet nun auf der Planie statt. Foto: Martin Dudenhöffer

Die Stadt Sindelfingen beruhigt. „Als Ausgleich stehen in unmittelbarer Nähe zusätzliche Stellplätze zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgelistet werden mehrere Parkflächen und Parkhäuser in der Umgebung des Marktplatzes.

Zu einigen muss man jedoch ein ganzes Stück weit laufen. Vor allem, wenn man schwere Tüten mit Einkäufen trägt oder nicht so gut zu Fuß ist, ist das nicht ganz unproblematisch.

Diese Tiefgaragen und Parkplätze gibt es in der Nähe des Sindelfinger Marktplatzes

  • Das Parkhaus im Stern-Center ist eine der naheliegendsten Alternativen, es befindet sich rund 300 Meter von der Planiestraße entfernt. Das Parkhaus bietet 1000 Parkplätze und ist 24 Stunden lang geöffnet. Die erste Stunde parkt man kostenlos, die zweite Stunde kostet 50 Cent, danach zahlt man einen Euro pro Stunde. Adresse der Einfahrt: Riedmühlestraße 6, 71063 Sindelfingen.
  • Parkplatz Schweppelesgässle/Untere Torgasse Einen brandneuen Parkplatz gibt es in der Schweppelesgässle/Untere Torgasse. Dort hat die Stadt Sindelfingen im Frühjahr ein leeres Grundstück in einen temporären öffentlichen Parkplatz umbauen lassen, „um den bestehenden Parkdruck bis zur Erschließung des Post-Voba-Areals zu reduzieren und die Erreichbarkeit der Innenstadt zu erleichtern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Knapp 300 Meter muss man auch von dort aus zum Wochenmarkt zurücklegen. Parkgebühren betragen 20 Cent pro angefangene 15 Minuten.
  • Parken am Rathaus Direkt hinter dem Rathaus befindet sich in der Wolboldstraße 27 ein öffentlicher Parkplatz mit 24 Plätzen. Nach rund 500 Metern Gehstrecke ist man von dort aus beim Wochenmarkt. Einen weiteren öffentlichen Parkplatz gibt es vor dem Rathaus in Richtung Bibliothek, die Zufahrt befindet sich in der Gerhardtstraße.
  • Tiefgarage Rathaus Ebenfalls noch geöffnet ist die Tiefgarage Rathaus, die unterirdisch zwar mit der Tiefgarage Marktplatz verbunden war, aber nicht mit ihr identisch ist. Sie besitzt eine Zufahrt über den Rathausplatz sowie eine über die Wolboldstraße. 88 Stellplätze sind verfügbar. Auch hier kostet das Parken 50 Cent pro angefangene halbe Stunde. Distanz zum Markt: knapp 300 Meter.
  • Tiefgarage Bibliothek Auch geöffnet ist die Tiefgarage Bibliothek, zugänglich über die Zufahrt Rathausplatz. 21 Parkplätze sind vorhanden. Nach knapp 300 Metern ist man von dort aus am Ziel. Parkgebühren: 50 Cent pro angefangene halbe Stunde.
  • Parken an der Stadthalle Auch die Stadthalle bietet zahlreiche Parkplätze und ein Parkhaus, allerdings liegen diese mit rund 800 Metern deutlich weiter von der Planiestraße entfernt als Stern-Center und Rathaus. Den Parkplatz in der Burghaldenstraße betreiben die Stadtwerke und verlangen 20 Cent pro angefangene 30 Minuten. Die Stadthallen-Tiefgarage bietet 350 Stellplätze, ist täglich von 7 bis 24 Uhr geöffnet und kostet 50 Cent je halbe Stunde, betrieben wird es vom Congress Center Böblingen Sindelfingen.
  • Torgasse/Ecke Poststraße Einen weiteren provisorischen Parkplatz hat die Stadt Sindelfingen in der Torgasse/Ecke Poststraße einrichten lassen. Auch er soll den Ausfall der Tiefgarage Marktplatz kompensieren helfen. „Die Stellfläche wird ab dem 6. Juli erweitert und steht voraussichtlich ab Mitte der Kalenderwoche 28 mit zusätzlichen Parkplätzen zur Verfügung“, schreibt die Stadt auf Anfrage. Distanz zur Planiestraße: rund 300 Meter.

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