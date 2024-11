Was macht Putzmeister im Libanon-Konflikt?

Der Aichtaler Betonpumpenspezialist Putzmeister ist seit vielen Jahren weltweit gefragt. Nun aber taucht der Name aber auch beim Einsatz israelischer Soldaten im libanesischen Kriegsgebiet auf. Warum?

Matthias Schiermeyer 14.11.2024 - 06:06 Uhr

Es ist nur eine ganz kurze Sequenz, an die fünf Sekunden lang – zu sehen ist ein langer Lkw mit dem Logo und der Aufschrift Putzmeister. Das Gefährt wurde am Rande eines von Hisbollah-Milizen errichteten großen Tunnels im libanesischen Kriegsgebiet geparkt – offenbar in ganz spezieller Mission.