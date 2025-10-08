Zehn Jahre Bauzeit, vier Milliarden Euro Kosten: Das neue Passagierterminal an Deutschlands größtem Flughafen soll bald in Betrieb gehen. Der Betreiber Fraport hat indes schon weitere Sanierungspläne.
08.10.2025 - 09:53 Uhr
Frankfurt/Main - Das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen soll am 22. April 2026 eröffnet werden. Bis dahin sollen alle 57 Fluggesellschaften, die derzeit im Terminal 2 abgefertigt werden, in vier Wellen umziehen, wie der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, ankündigte.