Als der Kindergarten den Ganztagesplatz für ihren autistischen Sohn in einen Halbtagsplatz umwandelt, muss Familie L. einen Plan B organisieren. Der neue Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter in Calw ist teuer – auch weil Weil der Stadt nicht am TAKKI Plus-Programm teilnimmt.

Manuel Schust 04.02.2025 - 12:38 Uhr

Eineinhalb Jahre ging der jetzt fünfjährige Luis in die städtische Kindertagesstätte Farbklecks in Merklingen. Doch im April 2024 wandelte die Kita plötzlich die Ganztagesbetreuung des Kindes aus betrieblichen Gründen in einen Halbtagsplatz um. Die Kita-Leitung argumentierte, dass Luis trotz Integrationskraft überfordert sei und eine Gefahr für sich und andere darstelle. Unter anderem hatte der Junge in Stresssituationen andere gebissen. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass eine rechtliche Grundlage für die Änderung der Betreuungszeiten vorliege, der Rechtsanspruch auch bei reduziertem Angebot erfüllt werde und die Trägerseite keine Fristen einzuhalten habe.