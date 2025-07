Betriebsrat Zuffenhausen: Porsche: Harald Buck macht Platz für Ibrahim Aslan

An der Spitze des Arbeitnehmergremiums von Porsche kommt es zum Generationswechsel. Nach drei Jahren im Amt weicht Harald Buck seinem Nachfolger Ibrahim Aslan.

Zäsur in der Arbeitnehmervertretung des Autobauers Porsche: Nach der Betriebsratswahl vorige Woche hat sich am Donnerstag der neugewählte Betriebsrat konstituiert. Dabei kam es zu einem Generationswechsel im Vorsitz: Ibrahim Aslan, der bisherige Vertrauenskörperleiter, löst Harald Buck (63) ab, der seit 2022 an der Spitze des Arbeitnehmergremiums stand.