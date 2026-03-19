Betriebsratswahlen IG Metall sieht den Angriff rechter Listen schon abgewehrt
Die IG Metall zieht eine Zwischenbilanz der Betriebsratswahlen im Südwesten: Ihren Kurs sieht sie bestätigt.
Die IG Metall zieht eine Zwischenbilanz der Betriebsratswahlen im Südwesten: Ihren Kurs sieht sie bestätigt.
Die bundesweiten Betriebsratswahlen laufen erst seit knapp drei Wochen und noch bis Ende Mai. Doch die IG Metall zieht schon mal eine erste Zwischenbilanz – womit allerdings auch viel Eigenwerbung für den weiteren Wahlverlauf verbunden ist.