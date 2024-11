Mit insgesamt 50 000 Euro hat die Stadt drei Kantinen für ihr Klima-Engagement belohnt. An dem Gewinner-Restaurant ist wohl jeder Stuttgarter schon einmal vorbeigekommen.

Julia Bosch 14.11.2024 - 13:45 Uhr

Der Aufwand hat sich gelohnt: Um den mehrseitigen Fragebogen für die Teilnahme am Wettbewerb zur Klimakantine 2024 auszufüllen, mussten nicht nur Beschäftigte der Kantine mitarbeiten, sondern unter anderem auch Mitarbeiter aus der Haustechnik sowie der Betriebsarzt. Dafür hat die Kantine der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) nun ein Preisgeld von 25 000 Euro erhalten. Das Restaurant am Stuttgarter Hauptbahnhof erreichte den ersten Platz bei der Auszeichnung der Stadt Stuttgart zur klimafreundlichsten Kantine 2024. „An den drei Standorten in Stuttgart geben wir im Schnitt 3000 Essen pro Tag aus“, sagt Philipp Weckert aus der Geschäftsleitung der LBBW Gastro Event GmbH. Dienstags, wenn erfahrungsgemäß am meisten Menschen ins Büro kämen, seien es sogar bis zu 4500 Essen.