Ein 84-jähriger wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Herrenberg-Gültstein einer falschen Spendensammlerin 20 Euro geben. Gerade noch rechtzeitig schritt der Filialleiter ein.

Ulrich Stolte 26.02.2025 - 16:02 Uhr

Sogenannte Spendensammlungsbetrüger sind in Herrenberg unterwegs. Laut Polizeibericht hat eine unbekannte Frau am Dienstag gegen 10.45 Uhr einen 84-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße in Herrenberg-Gültstein angesprochen. Sie behauptete dem Senior gegenüber, Spenden für den Bau eines Gehörlosenzentrums zu sammeln. Tatsächlich, so mutmaßt die Polizei, sollte das Geld vor allem in ihre eigene Tasche verschwinden. Als der 84-Jährige im Begriff war, auf einem Klemmbrett zu unterschreiben und 20 Euro zu spenden, kam der Filialleiter des Supermarktes hinzu und schickte die angebliche Spendensammlerin vom Gelände.