Ein 83-Jähriger und eine 84-Jährige aus Ludwigsburg sind am Montag zum Opfer von Betrügern geworden. Diese hatten sich gegenüber den Senioren als Bankmitarbeiter ausgegeben und eine vierstellige Geldsumme erbeutet.

Bankmitarbeiter wollen die Karte überprüfen

Die Vorgehensweise ähnelte sich in beiden Fällen stark: Unbekannte hatten die beiden Senioren angerufen und vorgegeben, dass ihre Bankkarte überprüft oder ausgetauscht werden müsste. Gegen Nachmittag klingelten dann vermeintliche Bankmitarbeiter an der Haustür des 83-Jährigen in der Friedensstraße sowie bei der 84-Jährigen, die in der angrenzenden Schwieberdinger Straße wohnt. Die Opfer übergaben je ihre Bankkarte samt PIN an die Unbekannten, die damit wenig später Bargeld abhoben und die Karten auch nutzten, um Zigaretten aus Automaten zu ziehen.

Der 83-Jährige beschrieb die falschen Bankmitarbeiter als eine Frau und einen Mann, die zwischen 20 und 24 Jahren alt gewesen sein dürften. Der Unbekannte, der bei der Seniorin an der Tür stand, wurde ebenfalls auf Anfang 20 geschätzt. Er sei den Temperaturen entsprechend winterlich angezogen gewesen und hatte einen Bart. Ob beide Fälle auf dass Konto derselben Täter gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte erreichen die Polizei unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.