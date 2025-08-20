Ein Fremder klingelt an der Haustür und will sich angeblich um technische Probleme kümmern. Doch er hat Betrügerisches im Sinn. Wie ein Opfer das erlebt hat.
20.08.2025 - 13:06 Uhr
Hans Weber versteht die Welt nicht mehr. „Das ist so unverschämt, wie die sich aufführen“, schimpft der Senior, der seinen echten Namen und seinen Wohnort nicht öffentlich preisgeben will. „Man ist gutgläubig, und die überrumpeln einen. Zum Glück ist nichts passiert“, sagt der 78-Jährige, der in den eigenen vier Wänden von einem Kriminellen heimgesucht wurde.