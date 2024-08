Eine Frau aus Fellbach im Rems-Murr-Kreis wurde von Betrügern um 9000 Euro gebracht. Die Täter hatten ihr erfolgreich vorgegaukelt, sie habe in der Lotterie gewonnen – dafür wollten sie eine Gebühr.

Nachdem Betrüger ihr vorgegaukelt hatten, sie habe in einem Gewinnspiel gewonnen, ist eine Frau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) um 9000 Euro ärmer. Wie die Polizei mitteilt, machten ihr die Täter weis, sie habe 90 000 Euro gewonnen und müsse nun eine zehnprozentige Gebühr entrichten, die ihr später wieder erstattet würde. Die Frau überwies die geforderte Summe in drei Tranchen auf ein ausländisches Bankkonto.

Vermutlich dieselben Täter versuchten im Anschluss, weiteres Vermögen ihres Opfers zu erlangen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben. Dieser Betrugsversuch flog jedoch in der Folge auf. Die Polizei betont, grundsätzlich misstrauisch zu sein, niemals Geld auszugeben, um eine angebliche Zahlung zu erhalten und auch keine persönlichen Informationen wie Kontonummer, Kreditkartennummer und Ähnliches preiszugeben. „Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben“, so die einfache Formel der Polizei.