Nachdem Einbrecher in einer Gelsenkirchener Sparkasse Millionen-Beute gemacht haben, häufen sich Betrugsanrufe. Die Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern und gibt wichtige Hinweise zum Schutz.
07.01.2026 - 16:02 Uhr
Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Einbruch mit Millionen-Beute in einer Gelsenkirchener Sparkasse versuchen offensichtlich Trittbrettfahrer, die Ereignisse für betrügerische Anrufe auszunutzen. Es komme im ganzen Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon, warnte die Polizei.