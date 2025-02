Betrug am Bahnhof in Ludwigsburg

Ein 26-Jähriger wollte am Montag am Bahnhof in Ludwigsburg einem Reisenden helfen, dessen Rucksack angeblich gestohlen worden war und der jetzt dringend Geld brauche. Dabei handelte es sich jedoch um eine perfide Betrugsmasche.

Julia Amrhein 05.02.2025 - 14:30 Uhr

Ein Betrüger hat am Montagmittag in Ludwigsburg die Hilfsbereitschaft eines 26-Jährigen ausgenutzt und diesen um mehrere hundert Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte sein späteres Opfer gegen 12.35 Uhr am Bahnhof auf Englisch angesprochen und behauptet, dass er in Stuttgart bestohlen worden sei: Sein Rucksack mit all seinen Dokumenten und seinem Bargeld sei verschwunden.