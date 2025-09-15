Ein Mann hat eine Autofahrerin in eine Nothaltebucht bei Mundelsheim gewunken. Die 30-Jährige gibt ihm Geld für Benzin – doch die Summe reicht dem Unbekannten nicht.

Julia Amrhein 15.09.2025 - 15:33 Uhr

Ein Betrüger hat am Samstagmorgen die Hilfsbereitschaft einer 30-Jährigen ausgenutzt und sie mit einer perfiden Masche um Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 9 Uhr auf der L1115 von Kirchheim am Neckar in Richtung Großbottwar, als der Unbekannte sie durch Winken zum Stoppen in einer Nothaltebucht bei Mundelsheim bewegte.