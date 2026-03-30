Er glaubte an die große Liebe und fiel auf eine Betrügerin herein: Eine 57-Jährige hat einen 91-Jährigen aus dem Kreis Böblingen auf einer Dating-Plattform abgezockt.

Ein 91-jähriger Mann aus dem Landkreis Böblingen ist auf die sogenannten Love-Scamming-Masche hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, stand der Senior seit dem 28. Februar über eine Dating-Plattform mit einer 57-Jährigen in Kontakt, die ihm die große Liebe suggerierte. Am 26. März bat die Tatverdächtige den 91-Jährigen schließlich um einen größeren Geldbetrag aufgrund einer vermeintlichen Erbschaft und den angeblich damit verbundenen steuerlichen Abgaben.

 

Im Gegenzug stellte sie in Aussicht, der 91-Jährige würde Gold als Gegenleistung bekommen. Der Senior schenkte der Schilderung Glauben und überwies eine fünfstellige Summe an die Tatverdächtige. In der Folge erkannten Familienangehörige den Betrug und zeigten den Sachverhalt bei der Polizei an.