Ein angeblicher Notfall, ein erfundener Unfall, ein echter Verlust: In Waiblingen haben Telefonbetrüger einem 75-Jährigen Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro entlockt.
24.10.2025 - 08:38 Uhr
Ein 75 Jahre alter Mann aus Fellbach ist am Donnerstag Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde er telefonisch von einem vermeintlichen Staatsanwalt kontaktiert. Die Botschaft am Apparat: Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und nur eine hohe Kaution könne eine Inhaftierung verhindern.