Allein in den vergangenen Wochen wurden dem Polizeipräsidium Aalen zwei größere Fälle gemeldet, bei denen Opfer über falsche Anlageplattformen jeweils um sechsstellige Beträge betrogen wurden.

Frank Rodenhausen 13.11.2024 - 14:13 Uhr

Immer häufiger melden sich bei der Kriminalpolizei zurzeit Opfer von Betrugsmaschen, die mit vermeintlich lukrativen Trading-Plattformen in die Falle gelockt wurden – auch aus dem Rems-Murr-Kreis. Diese Plattformen, die oft in sozialen Medien oder auf Nachrichtenseiten als „KI-gesteuerte“ Handelsoptionen beworben werden, versprächen sichere Gewinne und nutzen in einigen Fällen sogar gefälschte Prominenten-Zitate, um Seriosität vorzutäuschen. Das Polizeipräsidium Aalen, das auch für den Rems-Murr-Kreis zuständig ist, nimmt laut eigenen Angaben mittlerweile fast täglich Anzeigen wegen solcher betrügerischen Plattformen auf.