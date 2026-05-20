Betrüger haben einer 84-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen weisgemacht, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. Sie müsse sich immer abmelden, wenn sie das Haus verlasse – und Gold besorgen.

Julia Amrhein 20.05.2026 - 14:45 Uhr

Eine Bankmitarbeiterin hat durch ihre Aufmerksamkeit einem Betrug durch falsche Polizisten in Bietigheim-Bissingen ein Ende gesetzt. Wie die echte Polizei mitteilt, war eine 84-Jährige wohl bereits am 20. April erstmals von den Betrügern telefonisch kontaktiert worden. Diese überzeugten die Frau davon, dass ihr Vermögen in Gefahr sei.