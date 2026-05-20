Betrüger haben einer 84-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen weisgemacht, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. Sie müsse sich immer abmelden, wenn sie das Haus verlasse – und Gold besorgen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Bankmitarbeiterin hat durch ihre Aufmerksamkeit einem Betrug durch falsche Polizisten in Bietigheim-Bissingen ein Ende gesetzt. Wie die echte Polizei mitteilt, war eine 84-Jährige wohl bereits am 20. April erstmals von den Betrügern telefonisch kontaktiert worden. Diese überzeugten die Frau davon, dass ihr Vermögen in Gefahr sei.

 

Betrüger fordern mehrfach Gold

In den folgenden Tagen verlangten die falschen Polizeibeamten von der Frau, sich beim Verlassen ihres Hauses stets an- und abzumelden. Das zog sich bis zum 8. Mai, als die dreisten Betrüger schließlich von der Seniorin verlangten, Gold bei ihrer Bank zu besorgen und dieses einem angeblichen Polizisten zu übergeben. Dem kam die Frau nach.

Als die Seniorin auf Weisung der Betrüger am 18. Mai abermals Kontakt mit ihrer Bankfiliale aufnahm, um noch mehr Gold vorzubestellen, wurde die Bankmitarbeiterin schließlich misstrauisch. Sie kontaktierte daher den Sohn der 84-Jährigen, wodurch der Betrug schließlich aufflog.