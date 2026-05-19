Ein Unbekannter hat sich als Stromableser ausgegeben und in einem Seniorenzentrum in Dätzingen Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 19.05.2026 - 15:15 Uhr

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr im Seniorenzentrum Adrienne von Bülow in Dätzingen (Kreis Böblingen) zwei Seniorinnen bestohlen. Wie die Polizei berichtet, klingelte der Mann an mindestens drei Wohnungen. Gegenüber den Bewohnern – zwei Frauen und einem Mann – gab er sich als Stromableser aus und verschaffte sich so Zutritt zu den betreuten Wohneinheiten. Während er in der Wohnung des Mannes offenbar nichts von Wert fand, entwendete er bei den beiden Frauen Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt rund 1000 Euro. Anschließend flüchtete er.