Ein Senior aus Kaisersbach fällt auf einen Anlageschwindel herein. Er beauftragt eine Anwältin – auch die erweist sich als Betrügerin. Am Ende steht dennoch ein kleiner Erfolg.

Seit langer Zeit rollen immer wieder Wellen betrügerischer Anrufe und Social-Media-Betrugsversuche über die Region hinweg. Die Polizei tut sich beim Kampf gegen die oft international agierenden Schwindlerbanden schwer. Nun meldet sie aus Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) allerdings einen kleinen Erfolg: Dort wurden mutmaßliche Geldabholer festgenommen. Für das Betrugsopfer war der Fall allerdings doppelt bitter.

Der 70 Jahre alte Mann aus Kaisersbach war Ende März über soziale Medien auf eine Werbeanzeige für eine angeblich besonders lukrative Geldanlage aufmerksam geworden. Zunächst investierte er einen niedrigen dreistelligen Betrag. Für diese Investition wurde ihm eine hohe Rendite vorgegaukelt. Daraufhin überwies er laut der Polizei einen weiteren, fünfstelligen Betrag. Als er sich sein Geld auszahlen lassen wollte, fanden die Betrüger immer neue Ausreden und verlangten stattdessen weitere Zahlungen.

Auf die Anlagebetrüger folgt die Fake-Anwältin

Eine vermeintliche Rettung wurde für den Senior jedoch zur nächsten Falle. Ebenfalls über soziale Medien stieß er auf eine angebliche Rechtsanwältin. Sie versprach, das verlorene Geld zurückzuholen – dafür müsse er allerdings zunächst Gerichts- und Notarkosten bezahlen. Nachdem der Mann bereits einen hohen Betrag überwiesen hatte, forderten die Täter weitere Zahlungen, unter anderem für angebliche Steuern. Schließlich übergab der 70-Jährige einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Geldtransportdienstes einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Doch selbst das reichte den Tätern offenbar nicht. Für die Rückzahlung seines Geldes sollte der Senior erneut eine fünfstellige Summe übergeben. Diesmal wurde er misstrauisch und wandte sich an einen echten Rechtsanwalt aus dem Rems-Murr-Kreis. Dieser erstattete Anzeige bei der Polizei. Unter Anleitung der Ermittler vereinbarte der 70-Jährige anschließend eine fingierte Geldübergabe. Als ein mutmaßlicher Geldabholer erschien, klickten die Handschellen: Ein 19 Jahre alter ukrainischer Staatsangehörige wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei kommt es immer wieder vor, dass Betrugsopfer anschließend von falschen Anwälten kontaktiert werden. „Ungewöhnlich an diesem Fall ist allerdings, dass der Geschädigte selbst im Internet recherchiert hat und auf diese Anwältin gestoßen war“, sagte ein Polizeisprecher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.