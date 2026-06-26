Ein Senior aus Kaisersbach fällt auf einen Anlageschwindel herein. Er beauftragt eine Anwältin – auch die erweist sich als Betrügerin. Am Ende steht dennoch ein kleiner Erfolg.
26.06.2026 - 15:09 Uhr
Seit langer Zeit rollen immer wieder Wellen betrügerischer Anrufe und Social-Media-Betrugsversuche über die Region hinweg. Die Polizei tut sich beim Kampf gegen die oft international agierenden Schwindlerbanden schwer. Nun meldet sie aus Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) allerdings einen kleinen Erfolg: Dort wurden mutmaßliche Geldabholer festgenommen. Für das Betrugsopfer war der Fall allerdings doppelt bitter.