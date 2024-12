Betrug in Fellbach

Fette Beute für Betrüger: Ein älterer Mann aus Fellbach hat rund 350 000 Euro an Kriminelle überwiesen. Der Fall ist gleich in zweifacher Hinsicht bemerkenswert.

Phillip Weingand 04.12.2024 - 15:28 Uhr

Immer wieder haben in den vergangenen Monaten Betrügerbanden Menschen aus der Region um ihr Erspartes gebracht. Nun ereignete sich in Fellbach ein bemerkenswerter Fall – sowohl was die Höhe der Beute angeht als auch die von den Tätern angewandte Masche. Im Gegensatz zu den meisten Betrugsfällen handelte es sich diesmal nicht um die bekannten Methoden mit dem Enkeltrick oder dem Schockanruf.