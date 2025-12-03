Einer 78-Jährigen wird übel mitgespielt: Zwei Männer lenken sie ab und ziehen sich mit deren Bankkarte Geld aus einem Automaten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Seniorin hat am Dienstag bei einer Bank Geld eingebüßt – weil sie auf zwei dreiste Trickdiebe hereingefallen ist. Laut der Polizei spielte sich der Vorfall gegen 13.35 Uhr in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen ab. Die Frau hob am Ausgabeautomat Bargeld ab, während zwei unbekannte Männer anwesend waren. Dann sprach einer der Männer die Kundin an und gab vor, dass sie einen Geldschein verloren habe. Sie widersprach zwar, gleichwohl ergab sich ein kurzes Gespräch.

 

Mit der Bankkarte wurden mehrere Hundert Euro abgehoben

Diese Ablenkung nutzte der Komplize mutmaßlich aus, um mit der Bankkarte der 78-Jährigen und dem zuvor ausgespähten PIN mehrere Hundert Euro abzuheben, bevor er ihr die Karte zurückgab. Dabei gaukelte er ihr ebenfalls vor, sie habe diese verloren. Danach verließen beide Männer die Bank.

Als die Frau später die zusätzliche Abhebung von ihrem Konto bemerkte, erstattete sie Anzeige beim Polizeiposten Gerlingen. Der Mann, der die Frau zuerst angesprochen hat, wird von ihr als 35 bis 40 Jahre alt, schlank und zwischen 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug am Dienstag eine hellere Strickjacke und eine Mütze. Sein Komplize soll etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß sein, zudem kräftig mit dickerem Bauch. Er habe, so das Opfer, ungepflegter gewirkt als der Kompagnon. Er trug eine Baseballkappe. Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich telefonisch unter 07156 /9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei wenden.