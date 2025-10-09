Unter einem dreisten Vorwand verschafft sich ein Unbekannter Zutritt in die Wohnung einer Seniorin. Mit fatalen Folgen.

Franziska Kleiner 09.10.2025 - 12:19 Uhr

Unter dem Vorwand, die Telefonleitungen überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in Gerlingen und brachte sie um einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Wie die Polizei mitteilt, war dem etwa 40 Jahre alten Mann am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit dem vorgeschobenen Grund der notwendigen Kontrolle der Zutritt in die Wohnung im Wohngebiet zwischen Hans-Keil-Straße und Vesouler Straße gelungen.