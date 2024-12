Der Schaden soll in die Millionen gehen: Mehr als drei Jahre nach der Flutkatastrophe rückt die Polizei zu einer Razzia aus. Es geht um betrügerische Anträge auf Hilfen aus dem Wiederaufbautopf.

red/dpa 11.12.2024 - 15:38 Uhr

Im Zusammenhang mit einem gravierenden Verdacht auf Betrug bei Wiederaufbauhilfen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 haben 80 Polizeibeamte 18 Wohnobjekte in drei Bundesländern durchsucht. Seit Januar 2024 habe eine Ermittlungsgruppe der Polizei dran gearbeitet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn mit. Allein in Euskirchen wurden 15 Objekte durchsucht, die übrigen waren in Mechernich sowie in Kassel und Stuttgart.