Ein falscher Polizist ruft eine Frau aus Remshalden an, lockt sie zum Lidl-Parkplatz – wo ein Komplize schließlich mit ihrer Tasche voller Bargeld und Gold flüchtet.

Eine Frau aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist Opfer eines dreisten Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein angeblicher Kriminalbeamter die Remshaldenerin am Dienstagnachmittag angerufen und sie davon überzeugt, ihr Bankschließfach zu leeren. Er behauptete, bei ihrer Bank arbeite ein Betrüger.

Die Frau fiel auf die Geschichte des Anrufers herein, holte die Wertsachen aus ihrem Schließfach und fuhr – wie abgesprochen – zum Lidl-Parkplatz in der Alfred-Klingele-Straße. Während die Frau auf dem Parkplatz auf den angeblichen Beamten der Kriminalpolizei wartete, entriss ihr plötzlich ein Mann die Tasche und flüchtete. In der Tasche befanden sich Bargeld und Gold im niederen sechsstelligen Bereich.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

Der Abholer soll ein jüngerer, schlanker, großer Mann gewesen sein.

Er soll mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Die Kapuze trug der unbekannte Mann über dem Kopf.

Die Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt nun und sucht dringend Zeugen, die am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz oder im Bereich des angrenzenden Remsufers verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 / 5800 bei der Kripo zu melden.

Die Polizei bittet alle Bürger, insbesondere ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten, über die Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug