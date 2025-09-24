Ein falscher Polizist ruft eine Frau aus Remshalden an, lockt sie zum Lidl-Parkplatz – wo ein Komplize schließlich mit ihrer Tasche voller Bargeld und Gold flüchtet.
24.09.2025 - 16:24 Uhr
Eine Frau aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist Opfer eines dreisten Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein angeblicher Kriminalbeamter die Remshaldenerin am Dienstagnachmittag angerufen und sie davon überzeugt, ihr Bankschließfach zu leeren. Er behauptete, bei ihrer Bank arbeite ein Betrüger.