Ein Senior in Sersheim ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden: Ein Unbekannter gab sich als früherer Kollege aus, der Geld für seine kranke Schwester braucht.

Julia Amrhein 29.04.2026 - 14:21 Uhr

Mit einem dreisten Betrüger hat es ein Senior am Dienstag in Sersheim zu tun bekommen. Ein Unbekannter hatte ihn gegen 11.30 Uhr nahe einer Bäckerei in der Straße „Am Markt“ angesprochen und sich gegenüber dem Senior als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben. Im Verlauf des Gespräches schenkte der Mann seinem späteren Opfer mehrere Schmuckstücke, ehe er dann um 300 Euro für seine kranke Schwester bat.