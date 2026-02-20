Betrüger locken mit günstigen Angeboten, die angeblich aus Insolvenzverfahren stammen. Welche Fälle aus Stuttgart sind bereits bekannt?
20.02.2026 - 15:22 Uhr
Da meint man, ein Schnäppchen zu ergattern. Doch nicht nur ist das gute Geschäft Lug und Betrug. Wenn es ganz dumm läuft, spionieren die Täter auch noch persönliche Daten der Opfer aus. Vor so einer Masche warnt aktuell die Stuttgarter Polizei eindringlich. Die Angebote kommen von Tatpersonen, die sich als Anwälte in Kanzleien für Insolvenzrecht ausgeben.