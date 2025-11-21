In Stuttgart-Mitte fliegt ein Betrugsversuch auf: Ein 19-Jähriger wird mit mutmaßlich gefälschtem Reisepass erwischt. Doch die Polizei entdeckt noch mehr.

Felix Mahler 21.11.2025 - 15:17 Uhr

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag in der Jägerstraße einen 19-jährigen Mann kontrolliert, der einen mutmaßlich gefälschten Reisepass bei sich hatte. Nach eigenen Angaben trafen Beamten den Mann gegen 7.45 Uhr an, als er mit einem mutmaßlich gefälschten Dokument eine Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe ablegen wollte.