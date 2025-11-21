In Stuttgart-Mitte fliegt ein Betrugsversuch auf: Ein 19-Jähriger wird mit mutmaßlich gefälschtem Reisepass erwischt. Doch die Polizei entdeckt noch mehr.

Volontäre: Felix Mahler (fma)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag in der Jägerstraße einen 19-jährigen Mann kontrolliert, der einen mutmaßlich gefälschten Reisepass bei sich hatte. Nach eigenen Angaben trafen Beamten den Mann gegen 7.45 Uhr an, als er mit einem mutmaßlich gefälschten Dokument eine Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe ablegen wollte.

 

Mehrere gefälschte Dokumente und Bargeld gefunden

Beim Anblick der Beamten flüchtete eine weitere, zunächst unbekannte Person mit einem Auto. Polizeibeamte fahndeten nach dem Autofahrer und trafen ihn gegen 9.15 Uhr an der Heilbronner Straße an. Laut Polizeipräsidium Stuttgart befanden sich bei den 28-Jährigen mehrere gefälschte Dokumente sowie Bargeld im vierstelligen Bereich. Polizeibeamte beschlagnahmten diverse Beweismittel.

Nach Beendigung der Maßnahmen setzten die Polizeibeamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß.