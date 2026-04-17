Eine Seniorin wird in Stuttgart-Sillenbuch Opfer von Telefontrickbetrügern. Diese bringen die Frau um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

Unbekannte haben am Donnerstag eine Seniorin aus Stuttgart-Sillenbuch um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mann, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgab, die 87-Jährige gegen 17.30 Uhr an und machte ihr glaubhaft, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei.

 

Durch geschickte Gesprächsführung blieb die Seniorin am Telefon, bis ein unbekannter Mann an ihrer Tür klingelte, um ihre Wertsachen entgegenzunehmen. Die 87-Jährige händigte diesem laut Polizeibericht mindestens zehn Goldmünzen aus.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Der Geldabholer war nach Angaben der Seniorin zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte demnach dunkles Haar, einen dunklen Teint und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.