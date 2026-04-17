Eine Seniorin wird in Stuttgart-Sillenbuch Opfer von Telefontrickbetrügern. Diese bringen die Frau um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 17.04.2026 - 13:28 Uhr

Unbekannte haben am Donnerstag eine Seniorin aus Stuttgart-Sillenbuch um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mann, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgab, die 87-Jährige gegen 17.30 Uhr an und machte ihr glaubhaft, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei.