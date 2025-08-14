Telefonbetrüger erbeuten bei einem 75-Jährigen mehrere Zehntausend Euro – die Polizei warnt eindringlich vor einer bekannten Masche.
14.08.2025 - 14:23 Uhr
Unbekannte Telefontrickbetrüger haben einen 75 Jahre alten Mann dazu gebracht, ihnen mehrere Zehntausend Euro zu übergeben. Nach Angaben der Polizei meldeten sich die Täter seit Anfang August wiederholt telefonisch bei dem Senior. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und brachten ihn durch geschickte Gesprächsführung dazu, mehrfach Bargeld an Abholer zu übergeben.