Eine Unbekannte hat sich in Waldenbuch Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und diese bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.
12.06.2026 - 12:03 Uhr
Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr eine Seniorin in einem Wohnheim in der Vorderen Seestraße in Waldenbuch (Kreis Böblingen) bestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich die Täterin durch geschickte Gesprächsführung Zutritt zur Wohnung der Frau. Dort massierte sie die Seniorin und verschwand anschließend, wie die Polizei mitteilt.