Eine Unbekannte hat sich in Waldenbuch Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und diese bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr eine Seniorin in einem Wohnheim in der Vorderen Seestraße in Waldenbuch (Kreis Böblingen) bestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich die Täterin durch geschickte Gesprächsführung Zutritt zur Wohnung der Frau. Dort massierte sie die Seniorin und verschwand anschließend, wie die Polizei mitteilt.

Später stellte die Bewohnerin fest, dass eine Goldkette mit einem Ring als Anhänger fehlte, die sie um den Hals getragen hatte. Vermutlich nutzte die Unbekannte die Behandlung, um die Kette zu entwenden. Zudem entwendete sie offenbar Bargeld aus dem Geldbeutel der Seniorin. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Ihr Gesicht ist rund, die Haare sind dunkel, glatt und schulterlang. Sie trug eine dunkle Jacke und hatte eine graue Umhängetasche mit Leopardenmuster am Tragegurt dabei. Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden der Tat nach der Frau, konnte sie jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Der Polizeiposten Waldenbuch bittet Zeugen und mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 07157 / 52 69 90 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.