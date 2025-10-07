Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Unbekannte in Rutesheim eine Seniorin um ihre EC-Karte und Bargeld gebracht.

Laura Wallenfels 07.10.2025 - 11:48 Uhr

Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Unbekannte am Montag in Rutesheim eine Seniorin um ihre Bankkarte und Bargeld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, bekam die Frau gegen 13 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese erklärte, ihre EC-Karte sei gesperrt worden, nachdem Unbekannte versucht hätten, mehrere Tausend Euro an einen Onlinehändler zu überweisen.