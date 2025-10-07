Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Unbekannte in Rutesheim eine Seniorin um ihre EC-Karte und Bargeld gebracht.

Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Unbekannte am Montag in Rutesheim eine Seniorin um ihre Bankkarte und Bargeld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, bekam die Frau gegen 13 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese erklärte, ihre EC-Karte sei gesperrt worden, nachdem Unbekannte versucht hätten, mehrere Tausend Euro an einen Onlinehändler zu überweisen.

 

Unbekannter nimmt die EC-Karte persönlich entgegen

Im Gespräch ließ sich die Frau dazu bewegen, ihre PIN-Nummer preiszugeben. Die Anruferin sagte der Seniorin, dass ein Mitarbeiter die Karte im Laufe des Tages persönlich abholen werde. Gegen 14 Uhr erschien ein etwas 35 bis 40 Jahre alter Mann, etwa 1,70 Meter groß, gut gekleidet und mit kurzen braunen Haaren, und nahm die EC-Karte entgegen. Kurz darauf hob er an einem Geldautomaten in der Leonberger Straße einen vierstelligen Bargeldbetrag ab.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.