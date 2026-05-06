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  6. Stadt Backnang warnt vor falschen Anzeigenverkäufern

Betrugsmasche Stadt Backnang warnt vor falschen Anzeigenverkäufern

Betrugsmasche: Stadt Backnang warnt vor falschen Anzeigenverkäufern
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Die Backnanger Verwaltungsspitze warnt vor betrügerischen Anzeigenverkäufern. Foto: Gottfried Stoppel

Gewerbetreibende in Backnang sollen derzeit mit fragwürdigen Anzeigenangeboten kontaktiert werden. Nach Angaben der Stadt sind bereits finanzielle Schäden entstanden.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die Stadtverwaltung Backnang (Rems-Murr-Kreis) warnt vor einer betrügerischen Masche beim Verkauf von Werbeanzeigen. Nach Angaben der Stadt treten derzeit Firmen an Gewerbetreibende heran und geben fälschlicherweise vor, im Auftrag der Stadt Backnang unterwegs zu sein. Dabei soll es unter anderem um Anzeigen für eine angebliche gedruckte Imagebroschüre gehen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bereits finanzielle Schäden entstanden.

 

Erste Fälle dieser unautorisierten Anzeigenakquise seien der Stadt „Ende März/Anfang April“ bekannt geworden, teilt die Pressestelle mit. Da es sich zunächst um Einzelfälle gehandelt habe, sei „eine sorgfältige Prüfung der Sachlage notwendig“ gewesen, um die Tragweite der Vorgänge einschätzen zu können.

Inzwischen liegen der Stadt nach eigenen Angaben Beschwerden von Gewerbetreibenden vor, „wobei verschiedene Firmen unter wechselnden Namen als Agenturen auftreten und fälschlicherweise den Eindruck erwecken, im Auftrag der Stadt tätig zu sein“, schreibt die Pressestelle.

Bereits finanzielle Schäden entstanden

Besonders deutlich fällt die Warnung der Stadt wegen möglicher finanzieller Folgen aus. „Nach aktuellem Kenntnisstand sind in Backnang bereits finanzielle Schäden entstanden, weshalb wir die Warnung mit besonderem Nachdruck verbreiten“, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Die Stadtverwaltung stellt klar, dass keinerlei Verbindung zu diesen Anbietern besteht“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Weitere rechtliche Schritte würden derzeit geprüft und ausdrücklich vorbehalten.

Betroffenen wird dringend geraten, keine Zahlungen zu leisten und keine Verträge zu unterschreiben, wenn Angebote zweifelhaft erscheinen. Wer bereits auf ein solches Angebot eingegangen ist, sollte der Stadtverwaltung zufolge umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.

Stadt nennt klares Erkennungsmerkmal

Für Gewerbetreibende nennt die Stadt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal: „Die Stadt Backnang kontaktiert Unternehmen für offizielle Projekte grundsätzlich direkt und persönlich durch eigene Mitarbeiter und niemals über externe Dritte.“

Für Rückfragen zur Echtheit von Publikationen oder Angeboten steht die Pressestelle der Stadtverwaltung per E-Mail an presse@backnang.de zur Verfügung.

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