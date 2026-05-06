Betrugsmasche Stadt Backnang warnt vor falschen Anzeigenverkäufern
Gewerbetreibende in Backnang sollen derzeit mit fragwürdigen Anzeigenangeboten kontaktiert werden. Nach Angaben der Stadt sind bereits finanzielle Schäden entstanden.
Gewerbetreibende in Backnang sollen derzeit mit fragwürdigen Anzeigenangeboten kontaktiert werden. Nach Angaben der Stadt sind bereits finanzielle Schäden entstanden.
Die Stadtverwaltung Backnang (Rems-Murr-Kreis) warnt vor einer betrügerischen Masche beim Verkauf von Werbeanzeigen. Nach Angaben der Stadt treten derzeit Firmen an Gewerbetreibende heran und geben fälschlicherweise vor, im Auftrag der Stadt Backnang unterwegs zu sein. Dabei soll es unter anderem um Anzeigen für eine angebliche gedruckte Imagebroschüre gehen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bereits finanzielle Schäden entstanden.