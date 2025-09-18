Ein Autofahrer steht vermeintlich verzweifelt mit fast leerem Tank am Straßenrand. Die Masche hat in Mundelsheim zu Erfolg geführt – und jetzt nur wenige Kilometer weiter erneut.
18.09.2025 - 13:53 Uhr
Derzeit scheint sich im Kreis Ludwigsburg eine Betrugsmasche auszubreiten – die leider mehrfach zum Erfolg führte: Ein Autofahrer steht hierbei vermeintlich verzweifelt am Straßenrand und bittet Vorbeikommende um Geld für Benzin. Nachdem ein Unbekannter so bereits am Samstag bei Mundelsheim zu Geld gekommen ist, hat es nun am Mittwoch bei Großbottwar einen weiteren Betrugsfall gegeben.