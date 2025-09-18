Ein Autofahrer steht vermeintlich verzweifelt mit fast leerem Tank am Straßenrand. Die Masche hat in Mundelsheim zu Erfolg geführt – und jetzt nur wenige Kilometer weiter erneut.

Derzeit scheint sich im Kreis Ludwigsburg eine Betrugsmasche auszubreiten – die leider mehrfach zum Erfolg führte: Ein Autofahrer steht hierbei vermeintlich verzweifelt am Straßenrand und bittet Vorbeikommende um Geld für Benzin. Nachdem ein Unbekannter so bereits am Samstag bei Mundelsheim zu Geld gekommen ist, hat es nun am Mittwoch bei Großbottwar einen weiteren Betrugsfall gegeben.

Betrüger parkte mit einem VW am Storchenkreisel Wie die Polizei mitteilt, stand gegen 19 Uhr ein grauer VW in einer Haltebucht in der Kleinbottwarer Straße kurz vor dem sogenannten „Storchenkreisel“ – also nur wenige Kilometer von der Haltebucht bei Mundelsheim entfernt. Ein Mann sprach wieder mehrere vorbeifahrende Autofahrer an und gab vor, dass er dringend Geld zum Tanken benötigte. Mindestens ein Autofahrer hielt wohl auch an und gab dem Unbekannten eine dreistellige Summe.

Der Betrüger hatte dem hilfsbereiten Mann laut Polizei zugesichert, dass er ihm das Geld später per Online-Banking zurücküberweisen würde. Anschließend sei der Mann in Richtung Autobahnzubringer davongefahren. Er hatte dem Autofahrer auch eine Telefonnummer hinterlassen, die sich im Nachgang jedoch als falsch herausstellte, woraufhin der Betroffene die Polizei alarmierte. Auf die Rückzahlung wartete das Opfer ebenfalls vergeblich.

Die Autos haben jeweils ausländische Kennzeichen

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der Gesuchte sei 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen. Er sei komplett in Schwarz gekleidet gewesen. Sein Wagen hatte eine ausländische Zulassung. Dies war auch in Mundelsheim so. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen könnten. Zeugen und Geschädigte erreichen die Polizei unter 0 71 48 / 1 62 50 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.