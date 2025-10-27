Über eine Instagram-Anzeige gerät ein Mann aus Weinstadt in eine Anlagefalle. Am Freitag zeigt er den Betrug an – nach zwei Monaten und über 300.000 Euro Verlust.
27.10.2025 - 14:46 Uhr
Ein Mann aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist Opfer eines groß angelegten Anlagebetrugs geworden. Im August war er über eine Werbeanzeige auf Instagram auf eine angebliche Investment-Gruppe aufmerksam geworden und trat einer WhatsApp-Community bei, die vorgab, seriöse Tipps zum Investieren in Aktien und Kryptowährungen zu geben.