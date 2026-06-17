Betrugsserie im Großraum Stuttgart Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 37.000 Euro
Ein 35-Jähriger gesteht Betrügereien mit falschen Bankmitarbeitern. Im Kreis Böblingen und darüber hinaus fielen Dutzende Senioren der Masche zum Opfer.
Ein 35-Jähriger gesteht Betrügereien mit falschen Bankmitarbeitern. Im Kreis Böblingen und darüber hinaus fielen Dutzende Senioren der Masche zum Opfer.
Vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft im Prozess um eine Betrugsserie um falsche Bankmitarbeiter im Großraum Stuttgart mit einem Gesamtschaden von 37.000 Euro eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung hielt eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten für ausreichend.