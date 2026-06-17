Betrugsserie im Großraum Stuttgart: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 37.000 Euro

Vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft im Prozess um eine Betrugsserie um falsche Bankmitarbeiter im Großraum Stuttgart mit einem Gesamtschaden von 37.000 Euro eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung hielt eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten für ausreichend.

Die Forderungen lagen so dicht beieinander, da sich die Prozessbeteiligten im Laufe des Verfahrens auf eine so genannte Prozessverständigung geeinigt hatten. Nach dieser war dem 35 Jahre alten Angeklagten gegen ein umfassendes Geständnis ein Strafkorridor von fünf Jahren und neun Monaten bis fünf Jahre und drei Monate angeboten worden.

Dem Angeklagten werden 21 Taten vorgeworfen - fünf allein in Gärtringen

Der Schwerpunkt der insgesamt 21 innerhalb von drei Monaten begangenen Taten lag im Kreis Böblingen: Allein in Gärtringen fielen fünf ältere Menschen der Masche mit den falschen Bankmitarbeitern zum Opfer. Geschädigte gab es aber auch in Renningen, Rutesheim, Steinenbronn und Holzgerlingen. Im Kreis Ludwigsburg traf es betagte Frauen und Männer in Gerlingen und Ludwigsburg. In Stuttgart haben sich drei Fälle abgespielt, in Herrenberg zwei. Weitere Tatorte waren Aichtal und Neckartailfingen im Kreis Esslingen sowie Eisingen, Knittlingen (beide Enzkreis) sowie Oberderdingen (Kreis Karlsruhe). Die betagten Opfer waren zwischen 74 und 93 Jahre alt.

Der Prozess findet vor dem Landgericht Stuttgart statt. Foto: dpa

Der 35-jährige Angeklagte hatte eingeräumt, als so genannter Abholer an den Wohnungstüren der Geschädigten aufgetaucht zu sein und Geld und Bankkarten in Empfang genommen zu haben. Damit habe er an Automaten anschließend bis zum Kontolimit Bargeld abgehoben.

Viele geschockte Opfer verrieten ihre PIN-Nummer am Telefon

Die alten Menschen waren zuvor durch so genannte Keiler angerufen worden, die ihnen vorgespiegelt hatten, es gebe Probleme mit ihrem Konto oder der Bankkarte, die ausgetauscht werden müsse. Häufig verrieten die geschockten Opfer den versierten Anrufern sogar ihre PIN-Nummer am Telefon.

In einigen Fällen erhielt der Angeklagte, der mit zwei unbekannten anderen Tätern zusammengearbeitet haben soll, auch Bargeld, nachdem den Geschädigten am Telefon weisgemacht worden war, dass in ihrer Gegend Falschgeld im Umlauf sei. Dies müsse anhand der Seriennummern überprüft werden.

Der Schaden bei den einzelnen Fällen betrug zwischen 1000 und 8000 Euro. In drei Fällen blieben die Täter erfolglos: Einmal nannte ein Geschädigter, der Verdacht schöpfte, eine falsche PIN-Nummer am Telefon. Einmal bestand ein Mann darauf, das Problem in einer Bankfiliale zu klären. Und schließlich warnte einmal ein Nachbar in letzter Sekunde laut rufend, dass es sich um einen Betrug handle. Festgenommen wurde der Angeklagte bei der letzten Tat in Oberderdingen, nachdem er von einem Ermittlungsteam verdeckt überwacht worden war.

Der angebliche Grund für die Taten: Drogenkonsum

Der Angeklagte hatte angegeben, Grund für die Taten sei sein langjähriger Drogenkonsum. Um dem schwierigen Alltag mit seinem Stiefvater zu entgehen, habe er bereits mit 14 Jahren zu Marihuana gegriffen. Später sei er auf Kokain umgestiegen, nach zwei abgebrochenen Studien sei er in eine Depression verfallen. Vor den Taten im vergangenen Herbst habe er einen Rückfall erlitten, nachdem er nach einem Gefängnisaufenthalt und anschließender Therapie mehr als ein Jahr lang clean gewesen sei.

Das Urteil in diesem Prozess will die Kammer am 25. Juni verkünden.