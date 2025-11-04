Zwei Wohnungen in Zuffenhausen und Feuerbach sind von der Polizei durchsucht worden. Die Beamten stellten Beweismaterial gegen Anrufbetrüger sicher.
04.11.2025 - 17:30 Uhr
Wohin lassen Betrüger das viele Geld verschwinden, wenn sie per Onlinezugriff die Konten ihrer Opfer plündern? Eine Antwort darauf hat eine spezielle Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gefunden. Die Sondereinheit mit dem Namen Kasino hat in Feuerbach und in Zuffenhausen zwei 20-Jährige aufgespürt, die sich als Helfer von Anrufbetrügern betätigt haben sollen. Mit einer ganz speziellen Aufgabe.