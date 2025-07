Zoll durchsucht fünf Gebäude in Stuttgart und Reutlingen

Zollbeamte haben die Räumlichkeiten des Inhabers eines Stuttgarter Umzugsunternehmens durchsucht – weil dieser angeblich bei den Kosten durch seine Mitarbeiter sparte.

Luisa Rombach 16.07.2025 - 12:29 Uhr

Am Dienstag hat der Stuttgarter Zoll fünf Häuser in Stuttgart und Reutlingen durchsucht, die in Verbindung mit einem Unternehmer stehen. Der Mann, dem ein Stuttgarter Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen gehört, steht laut Polizei im Verdacht, mehr als ein Dutzend seiner Angestellten nicht zur Sozialversicherung angemeldet und für sie keine Sozialversicherungsabgaben gezahlt zu haben.