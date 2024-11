Eine Polizeistreife hält am Sonntagmittag in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer an – dem sie am Ende Handschellen anlegen.

Marius Venturini 18.11.2024 - 10:49 Uhr

Ein 56-jähriger Mann auf einem E-Scooter ist am Sonntag gegen 15 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er ihr Schlangenlinien-fahrend in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen entgegenkam. Als die Beamten den Mann kontrollierten, erhärtete sich der Verdacht: Er könnte unter Alkoholeinfluss stehen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp zwei Promille.